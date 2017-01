Incassi Box Office in Italia - Weekend dal 20/01/2017 al 22/01/2017

Eccoci tornati puntuali con il nostro consueto appuntamento per informarvi degli ultimi risultati raggiunti dalle varie pellicole cinematografiche attualmente disponibili sui grandi schermi delle sale italiane. Nell'ultimo fine settimana abbiamo avuto qualche nuova uscita nostrana che è riuscita a superare le nuove proposte statunitensi.

Al primo posto, infatti, si piazza con più di tre milioni di euro l'ultima fatica di Ficarra e Picone dal titolo L'ora legale, che passa davanti a Allied - Un'ombra nascosta, che rimane nella stessa posizione del weekend precedente. Uno scalino più in basso scende di qualche posizione il commovente Collateral Beauty con Will Smith, piazzatosi al terzo posto davanti all'esordiente xXx - Il Ritorno di Xander Cage, che si porta a casa un bottino poco superiore al milione di euro. A metà della classifica fa la sua comparsa sui grandi schermi italiani Arrival, nuova pellicola di Denis Villeneuve che riesce a superare il film d'animazione Sing, in discesa rispetto alla scorsa settimana. Il settimo posto viene conquistato dal nuovo Qua la zampa!, che sorpassa Silence all'ottava posizione. Infine agli ultimi due posti troviamo The Founder e Mister Felicità, che nell'ultimo weekend ha guadagnato solamente circa 0.38 milioni di euro.