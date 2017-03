Incassi Box Office in Italia - Weekend dal 17/03/2017 al 19/03/2017

Come tutti voi sicuramente saprete, quest'anno il mese di marzo è particolarmente ricco di grandi pellicole che, pian piano, stanno facendo il loro debutto sui grandi schermi di tutto il mondo e il weekend appena passato non ha fatto eccezione. Come era facile immaginare, una pellicola ha primeggiato su tutte, portando nelle sale grandi e piccoli.

Ovviamente stiamo parlando dell'ultima e attesissima pellicola live action della Disney, La Bella e la bestia, che al suo primo fine settimana nelle sale italiane e statunitensi ha subito raggiunto un record di incassi, arrivando in Italia ad un bottino totale di quasi 7 milioni di euro. Ad occupare la seconda posizione della classifica dei box office italiani c'è, poi, The Ring 3, anch'esso al suo primo weekend nei cinema del nostro paese, con un bottino molto inferiore. Uno scalino più in basso troviamo John Wick - Capitolo 2, ultima fatica di Keanu Reeves, che si porta a casa circa 0.7 milioni di euro, seguito alla quarta posizione da Kong: Skull Island, che sta cominciando a scendere rispetto al weekend precedente. La metà della classifica vede Il diritto di contare, che resiste in una buona posizione anche negli Stati Uniti, mentre il sesto posto vede Logan - The Wolverine, che scende di quattro posizioni rispetto al fine settimana precedente. Il settimo, l'ottavo e il nono posto sono occupati da tre pellicole italiane, ovvero, nell'ordine, Un tirchio quasi perfetto, Questione di Karma e Beata Ignoranza. Infine, a chiudere la classifica all'ultimo posto, abbiamo Loving, ultimo film di Jeff Nichols.