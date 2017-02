Incassi Box Office in Italia - Weekend dal 17/02/2017 al 19/02/2017

Il mese di febbraio sta velocemente per chiudersi e con l'ultimo fine settimana hanno fatto il loro debutto nelle sale cinematografiche italiane alcune pellicole estere e nostrane che, nonostante si siano guadagnate buoni posti nella Top 10 dell'ultimo weekend, sono state battute da una nostra vecchia conoscenza.

E' ancora Cinquanta Sfumature di Nero, infatti, a confermarsi al primo posto ai botteghini italiani, incassando circa 2.8 milioni di euro solo nel passato fine settimana. La pellicola ha sorpassato i film esordienti Mamma o Papà?, ultima fatica di Riccardo Milani e Ballerina, film d'animazione di produzione franco-canadese. La quarta posizione è stata occupata da Resident Evil: The Final Chapter, che al suo primo week end qui in Italia si guadagna circa 0.64 milioni di euro e che sorpassa Lego Batman - Il Film, sceso dalla seconda alla quinta posizione. Uno scalino più in basso troviamo la pellicola pluripremiata La La Land, seguita da La battaglia di Hacksaw Ridge, che superano la candidata a vari premi Oscar Manchester by the Sea. Infine il nono e il decimo posto sono occupati da Smetto quando voglio - Masterclass e L'ora legale, che avevano già fatto i loro esordi nelle scorse settimane.