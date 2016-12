Incassi Box Office in Italia - Weekend dal 16/12/2016 al 18/12/2016

Il Natale è ormai alle porte e con esso arrivano, come tutti gli anni, le grandi pellicole cinematografiche che debuttano sui grandi schermi per allietare questi giorni di festa e, tra i vari cinepanettoni e le uscite della scorsa settimana, un'attesissima uscita spicca su tutte le altre riscuotendo un enorme successo.

Ovviamente stiamo parlando di Rogue One: A Star Wars Story che si piazza subito al primo posto delle Top 10 di tutto il mondo e che, qui in Italia, si è guadagnata un totale di più di tre milioni di euro solamente in questo suo primo weekend di debutto. Il film è seguito al secondo posto dall'ultima fatica di Tim Burton, ovvero Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali, che nel nostro paese non sta riscuotendo esattamente il successo sperato. Subito dopo, troviamo la nuova uscita nostrana Poveri ma ricchi, seguita al quarto posto da Natale a Londra - Dio salvi la Regina, anch'essa al suo primo fine settimana nelle sale. Ad esordire a metà della classifica è il nuovo film del trio comico composto da Aldo, Giovanni e Giacomo intitolato Fuga da Reuma Park, che supera Sully, che arriva alla sesta posizione, in discesa rispetto alla scorsa settimana. Al settimo posto arriva Non c'è più religione con un incasso di 0.388 milioni, seguito da Animali Fantastici e Dove Trovarli, che sta iniziando la sua discesa. Infine, alle ultime due posizioni si piazzano Un Natale al Sud e Captain Fantastic, che riesce ad accaparrarsi solamente un bottino di 0,145 milioni di euro.