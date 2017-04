Incassi Box Office in Italia - Weekend dal 14/04/2017 al 16/04/2017

In questo passato weekend di vacanza, molti italiani hanno deciso di celebrare le festività pasquali concedendosi qualche ora nelle sale cinematografiche del nostro paese che, in questo fine settimana, hanno visto incassi da record per alcune pellicole e guadagni molto scarsi per altri film usciti da poco.

Ad occupare la prima posizione con un totale di incassi favoloso abbiamo l'ultimo capitolo uscito della saga capitanata da Vin Diesel, ovvero Fast & Furious 8, che riesce ad aggiudicarsi circa sei milioni di euro in questo suo weekend di esordio. In seconda posizione troviamo, invece, con un notevole distacco, la pellicola italiana Moglie e Marito, ultima fatica di Simone Godano, che riesce a lasciarsi alle spalle I puffi - Viaggio nella foresta segreta, arrivato ad un incasso di circa 0.61 milioni di euro. Uno scalino più in basso entra in classifica un'altra commedia italiana che porta il titolo di Lasciati andare e che supera La bella e la bestia, scesa di ben tre posizioni rispetto all'ultimo fine settimana, ma che riesce ancora a superare Ghost in the Shell, che non ha riscosso particolare successo né negli Stati Uniti, né nel nostro paese. La settima posizione vede il film straniero L'altro volto della speranza, in salita di un posto davanti a Power Rangers, che invece perde quattro posizioni dallo scorso weekend. A essere già in discesa è anche Underworld - Blood Wars, che riesce ad incassare solamente 90.144 euro, ma che riesce comunque a piazzarsi davanti all'esordiente pellicola francese Personal Shopper.