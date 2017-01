Incassi Box Office in Italia - Weekend dal 13/01/2017 al 15/12/2016

Come tutti i mercoledì, anche oggi arriviamo puntuali per informarvi sugli incassi ai botteghini italiani guadagnati dalle pellicole cinematografiche nel corso dell'ultimo weekend. Molti film continuano a rimanere nella Top 10 e, nonostante le nuove uscite, una fra tutte ha conquistato gli italiani.

Al primo posto, infatti, troviamo Collateral Beauty, l'ultimo commovente lavoro di Will Smith, seguito in seconda posizione dall'esordiente Allied - Un'ombra nascosta. Più in giù troviamo il film d'animazione Sing, seguito al quarto posto da Mister Felicità, che perde qualche posizione rispetto al precedente fine settimana. A metà della classifica scende di uno scalino Assassin's Creed, seguito dall'ultima fatica animata della Disney Oceania, che riesce a guadagnare meno di un milione di euro in questo ultimo weekend. Il settimo e l'ottavo posto, poi, sono occupati dalle due nuove pellicole The Founder e Silence, che sono seguite agli ultimi due posti da Passengers e Il GGG - Il Grande Gigante Gentile, sceso di ben tre posizioni.