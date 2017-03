Incassi Box Office in Italia - Weekend dal 10/03/2017 al 12/03/2017

Eccoci tornati con il nostro consueto appuntamento settimanale dedicato alla classifica dei film che hanno registrato i più alti incassi in questo ultimo weekend nelle sale cinematografiche. L'ultimo fine settimana ha visto il debutto internazionale di una pellicola attesissima da parte del pubblico, che si è conquistata la prima posizione.

Stiamo parlando di Kong: Skull Island, che ha superato tutte le altre pellicole della Top 10 dei migliori film ai box office italiani, raggiungendo un totale di incassi che aggira intorno ai 1.4 milioni di euro. Il film è riuscito a sorpassare la prima in classifica della scorsa settimana, ovvero Logan - The Wolverine, che quindi scende di una posizione. Al terzo posto troviamo Il Diritto di Contare, che fa il suo debutto nel nostro paese dopo che ha resistito già molte settimane nella Top 10 americana. Subito dopo abbiamo l'ultima fatica di Edoardo Falcone, intitolata Questione di Karma, che con un bottino di circa 0.46 milioni di euro riesce a superare Beata Ignoranza, che rispetto alla scorsa settimana scende di tre posizioni arrivando a metà classifica. Il sesto posto viene occupato da Rosso Istanbul, anch'esso in discesa, ma che riesce comunque a sorpassare il film d'animazione Ballerina, che resiste da qualche settimana tra le prime dieci pellicole e che ora scende in settima posizione. Uno scalino più in basso, poi, abbiamo un'altra pellicola animata, ovvero Ozzy - Cucciolo coraggioso, che si posiziona all'ottavo posto davanti alle due pellicole esordienti, Autopsy e Gomorroide, rispettivamente al nono e decimo posto.