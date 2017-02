Incassi Box Office in Italia - Weekend dal 10/02/2017 al 12/02/2017

Anche oggi torniamo per fornirvi i risultati dei guadagni ai botteghini del nostro paese delle pellicole cinematografiche attualmente disponibili presso sale italiane. Lo scorso fine settimana ci sono state alcune grandi nuove uscite nei nostri cinema, ma una su tutte ha sbaragliato la concorrenza.

Come il film precedente, anche Cinquanta sfumature di nero ha fatto il suo debutto nel corso della giornata di San Valentino ed è subito schizzata alla prima posizione della Top 10 con ben circa 6.4 milioni di euro di incassi. Solo in seconda posizione troviamo Lego Batman - Il film, la versione minifigure del Cavaliere Oscuro, che nel nostro paese si è guadagnata, per il momento 1.1 milioni. Uno scalino più in basso è scesa La La Land, che supera La battaglia di Hacksaw Ridge, nuova pellicola diretta da Mel Gibson. La metà della classifica è occupata da Smetto quando voglio - Masterclass, che è riuscita a battere L'ora legale di Ficarra e Picone. Al settimo posto arriva Split, che nelle settimane passate ha dominato le classifiche nazionali ed estere, mentre l'ottava posizione è stata conquistata da Incarnate - Non potrai nasconderti. Infine, al nono e decimo posto troviamo rispettivamente il film d'animazione Sing e A United Kingdom - L'amore che ha cambiato la storia.