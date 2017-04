Incassi Box Office in Italia - Weekend dal 07/04/2017 al 09/04/2017

Il fine settimana appena trascorso ha visto il debutto sui grandi schermi delle sale cinematografiche del nostro paese di molte pellicole straniere originarie di vari paesi. Purtroppo, però, gli incassi ai box office italiani non sono stati particolarmente alti, anche per quanto riguarda il primo film della classifica.

In cima alla lista dei migliori guadagni dei film entrati nella Top 10 italiana di questo ultimo weekend, infatti, troviamo I puffi - Viaggio nella foresta segreta, che è riuscito a raccogliere un bottino di soli 0.82 milioni di euro. Nonostante ciò, la pellicola è riuscita a superare La bella e la bestia che, quindi, scende di una posizione rispetto agli scorsi fine settimana, andando ad occupare il secondo posto, piazzandosi davanti alla terza arrivata Ghost in the Shell, anch'essa in discesa rispetto al risultato raggiunto nel weekend precedente. Uno scalino più in basso, poi, troviamo Power Ranger con il suo esordio italiano, che lascia indietro a metà della classifica Underworld - Blood Wars, che riesce ad incassare solamente 0.21 milioni di euro. La sesta posizione vede la pellicola italiana diretta da Guido Chiesa intitolata Classe Z, che lascia al settimo posto Il permesso - 48 ore fuori. Subito dopo, si posiziona il film finlandese L'altro volto della speranza, che nonostante i bassi incassi riesce a superare la pellicola nostrana Piccoli crimini coniugali. Infine, al decimo ed ultimo posto, troviamo il film irlandese Il segreto.