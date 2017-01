Incassi Box Office in Italia - Weekend dal 06/01/2017 al 08/01/2017

Un altro anno di produzioni cinematografiche ci ha ormai lasciato e da poco meno di due settimane è già iniziato un nuovo capitolo per il cinema di tutto il mondo. Anche in questo primo fine settimana di gennaio molte sono state le pellicole che nelle sale italiane hanno saputo ritagliarsi un notevole seguito tra il pubblico.

Al primo posto della Top 10 italiana per gli incassi ai Box Office di questo primo weekend dell'anno abbiamo Mister Felicità, ultima pellicola di Alessandro Siani, che è riuscita ad accaparrarsi un bottino di circa 3 milioni di euro. Il film è seguito da Sing in seconda posizione, film d'animazione che si piazza a breve distanza dal primo posto con 2.9 milioni. Subito dopo abbiamo Collateral Beauty, la nuova pellicola con Will Smith, seguita al quarto posto da Assassin's Creed con Michael Fassbender. La metà della classifica è occupata da Oceania, ultima produzione animata della Disney, che sorpassa Passengers, arrivata a quota di circa 1.4 milioni di euro. Il settimo posto viene raggiunto, poi, da Il GGG - Il Grande Gigante Gentile, che ha fatto meglio di Lion - La strada verso casa, che non riesce ad andare oltre all'ottava posizione. Infine, agli ultimi due posti troviamo Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali e, in decima ed ultima posizione, Rogue One: A Star Wars Story.