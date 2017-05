Incassi Box Office in Italia - Weekend dal 05/05/2017 al 07/05/2017

Anche questa settimana torniamo con il nostro consueto appuntamento dedicato agli incassi ai Box Office italiani delle pellicole attualmente disponibili nelle sale del nostro paese e, dal momento che in questo ultimo fine settimana non ci sono stati debutti particolarmente attesi, a primeggiare è nuovamente l'ultima fatica della

In cima al primo posto della classifica italiana abbiamo, infatti, Guardiani della Galassia Vol. 2, che questa volta riesce ad incassare un totale di circa 1.12 milioni di euro ai botteghini nostrani. Come era accaduto già la scorsa settimana, la pellicola è seguita alla seconda posizione dal film francese Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse, che quindi rimane stabile con un bottino di circa 0.86 milioni di euro. A rimanere al medesimo posto del weekend precedente è anche l'ultima pellicola animata della Dreamworks, che porta il titolo di Baby Boss. Per trovare la prima novità dobbiamo aspettare il quarto posto, che vede l'esordio del nuovo film con Matthew McConaughey intitolato Gold - La grande truffa, che riesce, con questo suo primo fine settimana, a posizionarsi davanti a The Circle, anch'essa stabile rispetto alla scorso weekend. Subito dopo, alla sesta posizione, troviamo il nuovo film drammatico italiano La tenerezza, che supera, anche se di poco, la pellicola esordiente Codice Unlocked - Londra sotto attacco. Uno scalino più in basso si classifica Fast & Furious 8, in notevole discesa, ma pur sempre davanti ai due film arrivati al nono e al decimo posto ovvero, rispettivamente, Insospettabili sospetti e Adorabile nemica.