Incassi Box Office U.S.A. - Weekend dal 03/03/2017 al 05/03/2017

Il mese di marzo è iniziato e, insieme alla primavera, porterà con sé sui grandi schermi delle sale cinematografiche di tutto il mondo moltissime pellicole di svariati generi che i fan attendono con ansia da tempo e, intanto, una di queste ha già fatto il suo grande esordio con un notevole successo.

Stiamo parlando di Logan - The Wolverine, che strappa la prima posizione della Top 10 degli incassi presso i box office a stelle e strisce con un guadagno che supera gli 88 milioni di dollari. Al secondo posto con un grandissimo distacco troviamo Get Out, che sorpassa l'esordiente The Shack in terza posizione. Subito dopo abbiamo LEGO Batman - Il Film che, nonostante sia sceso di due posti rispetto al passato fine settimana, riesce a portarsi a casa un incasso che si aggira intorno agli 11 milioni di dollari. A metà della classifica si piazza l'ultimo film con Keanu Reeves, John Wick 2, che ha anch'esso cominciato la sua strada in discesa, ma che si posiziona davanti all'esordiente Before I Fall. A resistere è, invece, Il Diritto di Contare, che permane nella classifica diverse settimane dalla sua prima uscita davanti a The Great Wall, arrivato all'ottava posizione. A chiudere la Top 10, infine, troviamo Cinquanta sfumature di nero e La La Land, rispettivamente al nono e al decimo posto.