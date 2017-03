Incassi Box Office in Italia - Weekend dal 03/03/2017 al 05/03/2017

Ci siamo lasciati alle spalle da pochi giorni il primo weekend di marzo, mese fitto di impegni per tutti i cinefili che vogliono godersi un piacevole inizio di primavera sul grande schermo. Il fine settimana appena passato ha già visto il debutto di qualche attesissima pellicola che il pubblico italiano non si sta facendo sfuggire.

Nella Top 10 degli incassi ai box office italiani delle pellicole ora nelle sale, infatti, a primeggiare su tutte le altre è Logan - The Wolverine, che esordisce nel nostro paese con un bottino di circa 2 milioni di euro. In seconda posizione troviamo, poi Beata Ignoranza, ultima fatica di Massimiliano Bruno che supera il film di animazione Ballerina, arrivato al terzo posto. Subito dopo troviamo The Great Wall, sceso di tre posizioni rispetto allo scorso weekend, ma che riesce comunque a sorpassare Rosso Istanbul, un film di Ferzan Ozpetek. Uno scalino più in basso abbiamo l'ultima fatica di Marcello Macchia, Omicidio all'italiana, mentre il settimo posto è occupato dalla pellicola animata Ozzy- Cucciolo coraggioso, seguita da T2 Trainspotting, che in questo ultimo fine settimana è sceso di cinque posizioni guadagnando circa 0.5 milioni di euro. Infine, alle due ultime posizioni abbiamo Jackie che sorpassa il premio Oscar Moonlight, al decimo ed ultimo posto.