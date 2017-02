Incassi Box Office in Italia - Weekend dal 03/02/2017 al 05/02/2017

Quello appena passato è stato il primo fine settimana nelle sale cinematografiche italiane del mese di febbraio del 2017, che ha visto il debutto sui grandi schermi del nostro paese di alcune pellicole estere e nostrane, anche se la vetta della Top 10 continua ad essere dominata da film usciti nelle scorse settimane.

La prima posizione della classifica è, infatti, occupata da La La Land, che si guadagna il bottino più rubicondo ai botteghini con un incasso del weekend di circa 1.6 milioni di euro. La pellicola pluripremiata e candidata agli Oscar è riuscita a superare l'ultimo lavoro di M. Night Shyamalan, Split, che negli stati uniti sta riscuotendo un buon successo. Il terzo posto è stato occupato dalla commedia italiana L'ora Legale, seguita alla quarta posizione dall'esordiente sequel Smetto Quando Voglio - Masterclass. Debutta in Italia a metà della classifica, invece, l'ultima pellicola che ha visto alla regia Mel Gibson, ovvero La battaglia di Hacksaw Ridge, che riesce ad arrivare a 1.1 milioni di euro. Ancora tra i primi dieci film abbiamo la pellicola d'animazione Sing, mentre uno scalino più in basso fa capolino Sleepless - Il Giustiziere. In ottava posizione esordisce A United Kingdom - L'amore che ha cambiato la storia, seguito agli ultimi due posti, in nono e il decimo, Fallen e Arrival.