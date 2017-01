Incarnate: guarda la clip in esclusiva dell'horror con Aaron Eckhart!

Arriverà nelle sale il prossimo 8 febbraio,, horror movie con protagonista. L'attore diè uno scienziato paraplegico alle prese con un inquietante adolescente. Ecco la clip in esclusiva del film diretto da, già dietro la macchina da presa del catastrofico

Il background produttivo è di quelli "da panico": titoli come Insidious, Paranormal Activity e Ouija svelano da subito la natura di horror movie di Incarnate - Non potrai nasconderti, di cui potete vedere la clip in esclusiva.

La pellicola con protagonista Aaron Eckhart narra la storia di Seth Ember (è l'ex Harvey Dent de Il Cavaliere Oscuro ad impersonarlo), scienziato in grado di esorcizzare le menti delle persone possedute. Quando gli viene affidato il caso di un adolescente particolarmente tormentato, rimane sconvolto nello scoprire che dentro di lui si annida lo stesso spirito maligno responsabile della morte dei suoi affetti più cari: sua moglie e suo figlio. Il Dr. Ember farà di tutto per salvare la vita del giovane ragazzo e distruggere il demone prima che il mondo intero venga messo in pericolo dalla sua ferocia. Riuscirci significherebbe inoltre redimersi e riniziare finalmente a vivere.

Diretto da Brad Peyton, autore del disaster movie San Andreas, Incarnate arriverà nelle sale italiane il prossimo 8 febbraio. Nel cast, oltre ad Eckhart, anche David Mazouz, protagonista della serie tv Gotham.