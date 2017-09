Inarrestabile Cattivissimo Me 3: supera il miliardo al botteghino

Grazie all'incasso di ieri, Cattivissimo Me 3 ha superato quota 1 miliardo al botteghino mondiale, incassando 741.4 milioni di dollari a livello internazionale e 259.05 milioni in madrepatria. In questo modo il franchise della Illumination Entertainment è diventato il franchise animato che ha incassato di più nel mondo di tutti i tempi, superando Shrek, e anche a livello internazionale, superando L'Era Glaciale.

E' il secondo film distribuito dalla Universal Pictures quest'anno a superare tale soglia: il primo è stato Fast & Furious 8 con 1.238 miliardi.