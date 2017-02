In sviluppo una pellicola su John Lennon-Yoko Ono

Il produttoresta collaborando conper un dramma, ancora senza titolo, sulla relazione die il compianto. A scrivere la sceneggiatura saràcon una produzione didella Immersive Pictures.

Come molti di voi sapranno, Ono e Lennon si sono incontrati nel 1966 in una galleria d'arte di Londra, dove Ono stava tenendo una mostra d'arte astratta, mentre i Beatles avevano alle spalle già quattro anni di successo mondiale.

Lennon e Ono si sono sposati nel 1969 a Gibilterra e dall'esperienza nacque la canzone The Ballad John and Yoko. I Beatles si sciolsero nel 1970 e ognuno intraprese una carriera da solista. I due sono diventati forti sostenitori per la pace e hanno collaborato anche nel settore della musica. Dopo che Lennon fu stato assassinato a New York City, lei rimase attiva nel campo dell'arte e in qualità di custode dell'eredità di Lennon.

De Luca, noto soprattutto per Captain Phillips, Moneyball e The Social Network, ha anche prodotto Cinquanta sfumature di grigio e Cinquanta sfumature di nero, mentre McCarten ha ricevuto una nomination all'Oscar per La Teoria del Tutto. Quest'ultimo, inoltre, si è anche occupato di scrivere e produrre l'imminente Darkest Hour, con Gary Oldman nel ruolo di Winston Churchill e Bohemian Rhapsody, con Rami Malek come Freddie Mercury.