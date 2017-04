In sviluppo un film e una serie TV basata sulla serie di libri fantasy Xanth

Secondosono in fase di sviluppo un lungometraggio e un serial televisivo basato sulla lunga serie di libri fantasy scritti dae ambientati nel mondo immaginario di. I progetti entreranno in sviluppo grazie alladi

Steven Paul, Spike Seldin e Hans Futterman produrranno il film e le serie TV di Xanth. Sembra certo che ci sia in programma di annunciare i talenti creativi coinvolti molto presto.

Piers Anthony ha scritto una serie di libri che figurano tra i best-seller del New York Times, ma è più famoso per la serie Xanth. Il primo libro, intitolato “A Spell for Chameleon,” è stato pubblicato nel 1977. La trilogia originaria comprendeva nel 1979 anche “The Source of Magic” e “Castle Roogna”, ma i libri sono diventati così popolari che l’ormai 42esimo capitolo della serie sarà pubblicato questo mese.

Il mondo di Xanth è popolato di esseri umani magici, centauri, demoni, draghi, fauni, gargoyles, folletti, golem, arpie, tritoni, naga, ninfe, orchi, zombi, demoni e altro ancora. I Curse Fiends sono una razza immaginaria creata da Piers Anthony per la serie Xanth. Essi hanno la capacità di lanciare maledizioni ai loro nemici, e sono noti anche per prendersi gioco delle loro comunità.

La descrizione ufficiale di “A Spell per Chameleon” su Amazon recita quanto segue: “Xanth era la terra incantata dove governava la magia, dove ogni cittadino possedeva un incantesimo speciale che solo lui poteva lanciare. Ognuno di loro, ad eccezione di Bink di North Village. Era sicuro di non possedere nessuna magia, e sapeva che sarebbe stato esiliato se non avesse trovato presto il modo di lanciare un incantesimo. Secondo il Buon Mago Humpfrey, le carte dicevano però che Bink sarebbe diventato potente come il Re o come il Malvagio Mago Trent. Purtroppo, nessuno poteva determinare quale sarebbe stata la sua forma. Nel frattempo, Bink si trova in una situazione disperata. Se non troverà presto la sua magia, sarà costretto a lasciare il suo villaggio…”