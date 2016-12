In preparazione effettivamente un team-up tra Deadpool e Wolverine?

Un rumor di qualche giorno fa affermava cheavrebbefatto una qualche sorta di cameo nel film, in arrivo a marzo 2017 nei cinema.

La voce di corridoio è stata prontamente smentita (salvo ulteriori 'aggiornamenti') ma, secondo Borys Kit del The Hollywood Reporter afferma che effettivamente qualcosa in preparazione c'è.

"Parlando di Deadpool in Logan... le mie fonti mi dicono che non ci sarà affatto nel film" afferma Kit "ma non escludono qualcos'altro che coinvolga sia Deadpool che Wolverine".

Ora se questo rumor si rivelasse veritiero, la opzioni possibili sarebbero un cameo in Deadpool 2 o addiritturaun loro incontro in Deadpool 3/X-Force. Ma soprattutto... sarà sempre Hugh Jackman ad interpretarlo, ora che ha detto che in Logan offrirà la sua ultima performance nel ruolo? Vi terremo aggiornati per qualsiasi sviluppo.