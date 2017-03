In fase di sviluppo un film Horror ambientato nell'universo del Mago di Oz!

Secondo, laha messo in lavorazione un film horror ambientato nell'universo del. Lo script è nella fase di sviluppo iniziale, ma sarà basato sull'universo creato danel suo famoso romanzo intitolato "".

Il libro viene ricordato principalmente per la trasposizione cinematografica del film classico del 1939 Il Mago di Oz, interpretato da Judy Garland, Frank Morgan Ray Bolger, Burt Lahr e Margaret Hamilton. Al primo romanzo sono stati scritti 13 seguiti, e il primo libro è stato trasformato in un musical di Broadway nel 1902.

Successivamente ci sono stati una serie di adattamenti cinematografici, che vanno dal 1959 al 1991. Questi includono The Wiz con un cast completamente afro-americano tra cui Michael Jackson, Diana Ross, Nipsey Russell, Richard Pryor e Lena Horne, e il più recente Il grande e potente Oz, interpretato da Mila Kunis, James Franco, Rachel Weisz, Zach Braff e Joey King, e diretto da Sam Raimi. La serie televisiva Emerald City, la cui prima stagione è stata trasmessa dalla NBC, ha utilizzato inoltre le trame di tutti i 14 libri.

Ora è quindi il turno di un film horror, la cui sceneggiatura è stata scritta da Mike Van Waes, un esordiente che ha anche scritto la sceneggiatura di un film intitolato Hammerspace, che si trova nella black list, la lista dei film sotto osservazione ma non ancora prodotti da Hollywood. Non si sa molto altro sul progetto del Mago di Oz, se non che si trova ancora nelle prime fasi di sviluppo e la New Line Cinema sta cercando dei produttori e un possibile regista per il film. Hammerspace è stato venduto alla Warner Bros. Pictures lo scorso anno. Van Waes ha venduto anche il racconto intitolato Peeves alla casa editrice Harper Collins, che è stato poi acquisito dalla Fox Animation.

Tutti questi racconti sembrano miscelare in modo curioso la narrativa per ragazzi con una visione più tetra della realtà, non resta che vedere come si evolveranno le cose!