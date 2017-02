Illumination fissa le date di uscita di nuovi film

La Illumination Entertainment è inarrestabile. Lo studio, insieme alla Universal Pictures, hanno annunciato di aver fissato ulteriori date di uscita per altri film d'animazione, svela il sito Variety.

I quattro titoli sono ancora senza un titolo e verranno distribuiti, in USA, tra l'estate e le festività natalizie. Queste le date di uscita:

2 luglio 2021 1° luglio 2022 21 dicembre 2022 30 giugno 2023

Non è chiaro se alcune di queste date saranno destinate a sequel di film di successo oppure a pellicole originali.

Ricordiamo che la Illumination ha in uscita per questo giugno Cattivissimo Me 3 mentre il prossimo anno sarà l'ora di vedere Dr. Seuss’ How The Grinch Stole Christmas. Nel 2019, invece, uscirà Pets 2, e nel 2020 sia Minions 2 che Sing 2.