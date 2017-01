Golden Globe 2017, trionfa La La Land con Ryan Gosling ed Emma Stone

Nella notte dei, il film diha sbaragliato la concorrenza e portato a casa sette premi su sette candidature. Compresi quelli agli attori protagonisti. Il trionfo dinella serata in cui non sono mancate frecciatine a

La La Land è il film che ha vinto più premi nella storia dei Golden Globe: miglior commedia, miglior regista per Damien Chazelle già in odore di statuette lo scorso anno con Whiplash, entrambi gli attori protagonisti hanno ottenuto il globo, Ryan Gosling per il ruolo del pianista jazz Sebastian, sul palco ha ringraziato la moglie Eva Mendes: "Mentre io cantavo, ballavo e suonavo il piano, la mia signora stava tirando su nostra figlia, era incinta del secondo e cercava di aiutare il fratello a combattere il cancro. Sono qui solo grazie a lei". Ad Emma Stone non sono mancate le lacrime sul palco e ha ringraziato commossa la mamma, il papà e il fratello. Il musical di Chazelle si è portato a casa anche Miglior colonna sonora, Miglior canzone originale, miglior sceneggiatura.

Poche sorprese per i Golden Globe 2017, presentati da Jimmy Fallon e trascorsi a ricordare le star scomparse in questo anno passato ma anche a prendere di mira tra battute e frecciatine il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, anche senza mai nominarlo.