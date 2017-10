Il trailer di Avengers: Infinity War non è pronto, nuovi concept art

Se pensate che il il trailer dista per arrivare, resterete delusissimi. Infatti, co-presidente dei, ha fornito un breve update a riguardo.

"Tutto quel che posso dirvi è che l'ho amato e spero che anche per voi sia lo stesso" spiega "Ma lo stiamo terminando al momento e non è ancora pronto". Questo vuol dire tutto e niente, e potrebbe tranquillamente uscire nelle prossime settimane, almeno in tempo per la release americana (previsto per il 3 novembre) di Thor: Ragnarok.

Per ingannare l'attesa, intanto, ecco alcuni concept art presenti in una convention russa della Disney. Interessante è notare la presenza dell'Antico di Tilda Swinton e di Yondu di Michael Rooker; questo vuol dire o che è un concept "provvisorio" e non totalmente autorizzato dalla Disney USA oppure i personaggi torneranno (in qualche modo) nel film.