Il Toro Ferdinando: ecco il trailer italiano del nuovo cartoon Fox

La divisione italiana della Twentieth Century Fox ha diffuso in rete il primo trailer - doppiato in italiano - de, prossimo film d'animazione dello studio, in arrivo a dicembre nelle sale cinematografiche. Lo trovate dopo il salto.

Prodotto dai Blue Sky Studios e da Carlos Saldanha, già autore di Rio, Il Toro Ferdinando è basato sul romanzo classico firmato da Munro Leaf & Robert Lawson.

Il Toro Ferdinando è, per l'appunto, la storia di Ferdinando, un toro grosso ma con un cuore grande che viene scambiato per un animale pericoloso e strappato alla sua casa. Determinato a ritornare, Ferdinando vive una serie di avventure in Spagna che lo porteranno anche a radunare una squadra di animali disadattati ma simpatici.

Il film d'animazione uscirà il 15 dicembre nei cinema.