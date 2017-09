Il Toro Ferdinando: ecco il nuovo trailer e il poster del film d'animazione!

Sono appena usciti il nuovo trailer e il poster del film animato di 20th Century Fox e Blue Sky Studios: Il Toro Ferdinando ! Inoltre, ci sono delle nuove aggiunte al cast vocale. Il film arriva da noi il 21 dicembre.

Nick Jonas ha scritto una canzone originale per Il Toro Fernando, dal titolo “Home”, che uscirà a fine mese; in più è stato dato l'annuncio che Peyton Manning e Juanes si sono uniti al cast. Nel trailer John Cena, che è la voce originale del Toro Ferdinando, parla del messaggio del film e di come capisca le persone.

Il film si ispira a "La Storia di Ferdinando", libro scritto da Munro Leaf e Robert Lawson; il cast vocale comprende John Cena, Kate McKinnon, Gina Rodriguez, Anthony Anderson, Daveed Diggs, Gabriel Iglesias, Bobby Cannavale, David Tennant, Flula Borg, Sally Phillips, Boris Kodjoe, Jerrod Carmichael, Raúl Esparza, Karla Martínez e Miguel Ángel Silvestre.

La pellicola è diretta da Carlos Saldanha.