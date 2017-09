Il Soldato d'Inverno di Sebastian Stan è l'ultima new entry in Avengers 4!

Solo recentemente, Brie Larson è stata avvistata sul set dell'attesoin quel di Atlanta, confermando quindi la sua presenza nel sequel di Avengers: Infinity War , ma adesso ecco che anche un altro eroe viene confermato nel quarto crossover Marvel Studios:

I fan del personaggio interpretato nel Marvel Cinematic Universe da Sebastian Stan possono quindi tirare un sospiro di sollievo: la morte non raggiungerà Bucky nel temuto Infinity War, dove gli Avengers affronteranno Thanos (Josh Brolin), dato che tornerà nel quarto capitolo.



La conferma è arrivata direttamente da Stan, che in una recente intervista ha dichiarato: "Non ho ancora letto uno script per Avengers 4, ma posso dirvi che mi sto preparando per iniziare a girare a ottobre. Sapevo solo che sarei stato coinvolto anche nel quarto film, e sono stato tenuto a un livello di "conoscenze" davvero basico. Ma è la norma".



Molti sono convinti che Bucky prenderà il posto di Chris Evans nei panni di Captain America dopo Avengers: Infinity War, diretto dai fratelli russo e in uscita nelle sale il prossimo 25 aprile 2018. La guerra per le gemme dell'infinito è sempre più vicina!