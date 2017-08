Il Signore delle Mosche: la Warner Bros pensa a un adattamento al femminile

Ed è sempre il puntualissimoa riportare oggi la notizia che) sono stati ingaggiati dallaper scrivere e dirigere un adattamento al femminile dedi

Secondo quanto scrive il sito, il duo resterà molto fedele al romanzo originale, fatta appunto eccezione per i protagonisti, che saranno esclusivamente ragazze. Se non avete familiarità con il capolavoro letterario del 1954, di seguito vi riportiamo una breve descrizione della storia.



Ambientato all'alba della Seconda Guerra Mondiale, Il Signore delle Mosche racconta di un aereo che si schianta su di un isola incontaminata. Sul mezzo si trova un gruppo di scolari, che liberi dal controllo degli adulti festeggiano in un primo momento la loro indipendenza priva di proibizionismi o divieti. Quando l'ordine imposto collasserà, però, i ragazzi ridimensioneranno le loro aspettative sull'avventura nella quale sono incappati, mentre la speranza di essere salvati vacillerà sempre di più con il passare dei giorni.



Il Signore delle Mosche è già stato adattato nel 1963 nel film di Peter Brook e nel 1990 in quello di Harry Hook. McGehee ha dichiarato al sito: "È una storia aggressivamente ricca di suspance e l'opportunità di raccontarla in un modo nuovo, con delle ragazze, è quel dettaglio che smuove un po' le cose per fare in modo che la gente possa godersi nuovamente questa incredibile avventura. Si slega da alcune convenzioni, come ad esempio il modo in cui guardiamo ai ragazzi e alla loro aggressività. La gente continua a parlare del romanzo e dei film proprio dal punto di vista della pura narrazione".