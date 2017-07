Il sequel de I Simpson - Il Film è alle prime fasi dello sviluppo

è uscito a luglio 2007 e, dieci anni dopo, i fan ancora si chiedono dove sia finito il sequel. Il primo film è stato sviluppato per 17 anni prima di vedere la luce, quindi la produzione ci impiegherà la medesima tempistica?

Il sequel de I Simpson - Il Film, infondo, è stato anticipato durante i titoli di coda, con Maggie che esclamava la parola "sequel". Ma ora, dopo dieci anni e varie stagioni in mezzo, ancora non c'è un'ufficialità a riguardo.

Parlandone in una nuova intervista, David Silverman ha spiegato: "Mi piacerebbe farne un altro. C'è ancora molta strada davanti, però. Abbiamo parlato di qualche cosa qua e là. Ci stiamo pensando, ma non è ancora successo niente...".

Più ottimista, invece, Al Jean che ha affermato: "Vorrei dire che è alle prime fasi dello sviluppo. Non voglio che sia rischioso in termini di budget, e non voglio che sia fatto solo per soldi. Voglio che sia un gran bel film.".