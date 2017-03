Il Segreto: online manifesto e trailer in italiano del film con Rooney Mara

Presentato alla Festa del Cinema di Roma 2016,è la trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo di Sebastian Barry. Diretto da, uscirà nelle sale il 6 aprile prossimo.

E' la storia di Lady Rose, un'anziana signora rinchiusa ingiustamente da cinquant'anni in un ospedale psichiatrico. Ogni giorno di più il suo psichiatra, il dottor Stephen Grene, sembra essere incuriosito dalla vicenda dell'anziana signora. Decide quindi di fare luce sui fatti che, incredibilmente, riveleranno una realtà ben diversa da quella ufficiale. Rose era una donna forte e coraggiosa vissuta in un periodo di forti conflitti sociali e politici, la cui sola colpa in gioventù, fu amare l'uomo sbagliato.

Il cast è composto da Rooney Mara, il premio Oscar Vanessa Redgrave, Eric Bana, Jack Reynor e Theo James.