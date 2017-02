Il ritorno di Jack Sparrow nel nuovo poster di Pirati dei Caraibi

Un poster che non potrà che far aumentare l'attesa dei fans, dopo il trailer mostrato al Superbowl qualche settimana fa. Diretto dai registi norvegesi Joachim Rønning e Espen Sandberg, Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar vede Jack Sparrow dover affrontare una flotta di marinai fantasma, capitanati da Salazar, intenzionati ad ucciderlo. Al timone della Gabbiano Morente, la sua piccola nave, Jack si metterà alla ricerca del tridente di Poseidone e stringerà un'amicizia con Carina Smyth e Henry, giovane marinaio della Royal Navy. Il cast del film comprende Johnny Depp, il premio Oscar Javier Bardem, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario, il premio Oscar Geoffrey Rush, Orlando Bloom, Kevin McNally, Stephen Graham, Golshifteh Farahani, Martin Klebba, Angus Barnett, Giles New, Adam Brown, Danny Kirrane e Delroy Atkinson, con Paul McCartney che appare in un cameo.

