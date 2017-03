Il remix di Steve Aoki nel nuovo trailer di Ghost in the Shell

Diffuso dalla Paramount, il video, uscito dopo la clip di qualche giorno fa, mostra anche nuovi spezzoni del film, atteso il 30 marzo nelle nostre sale. La trama di Ghost in the Shell vede il Maggiore, cyborg a capo della sezione di Sicurezza Pubblica numero 9 che deve affrontare un nuovo pericoloso nemico pronto a tutto: Hanka Robotics. Il cast del film è composto da Scarlett Johansson, Michael Pitt, Juliette Binoche, Rila Fukushima, Pilou Asbaek, Takeshi Kitano e Joe Naufanu.

