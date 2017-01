Il regista di San Andreas Brad Peyton dirigerà Shazam! con Dwayne Johnson?

I filmhanno fissato un programma ambizioso nel 2017: lo studio lancerà due titoli cardine del suo universo narrativo (), e contemporaneamente cercherà di invertire la percezione negativa che ha perseguitato i film delfino ad ora.

Ad aiutare a guidare la carica per la "nuova era" dei film DC non è altro che Dwayne "The Rock" Johnson, che ha firmato per interpretare il supercriminale Black Adam nel prossimo film dedicato a Shazam. Essendo una delle star più influenti con i mezzi di comunicazione social, Johnson ha utilizzato la sua piattaforma per diffondere un’idea più ottimista e avventurosa dell’esperienza cinematografica DC nei tempi a venire.

È facile vedere come Shazam! potrebbe essere parte di questa nuova generazione: il film segue un eroe DC che è sostanzialmente una versione magica di Superman, con la sola differenza che il nostro eroe condivide il corpo con un giovane ragazzo adolescente. Questo tipo di premessa lascia un sacco di spazio per una storia di eroismo ottimistica, che sarebbe perfetta per una visione con tutta la famiglia.

Per quel che riguarda un regista che possa portare questo tipo di esperienza al pubblico cinematografico, abbiamo ora un grosso indiziato: Batman Movie News ha messo insieme degli indizi che puntano al regista Brad Peyton, che ha già avuto modo di dirigere Dwayne Johnson nel film San Andreas. Batman Movie News indica ciò che è diventata una tendenza frequente quando si tratta del casting di un film DC: chi viene ingaggiato diventa un follower su Twitter di chi già lavora alla DC.

Recentemente, Dwayne Johnson ha tenuto un incontro con i vertici DC e con Geoff Johns in particolare, e poco dopo su Twitter sono nati dei collegamenti tra quest’ultimo e nuove personalità dello spettacolo, compresi i partner di Dwayne Johnson e il regista Brad Peyton.

Non si tratta affatto di una prova schiacciante, ma è qualcosa che vale la pena tenere d'occhio. Peyton ha lavorato con Johnson a San Andreas e Journey 2: The Mysterious Island, oltre a dirigere il sequel Cani & Gatti 2. In breve: sa dirigere film di intrattenimento per la famiglia e sarebbe perfetto per un film come Shazam!