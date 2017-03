Il Re Leone: quando inizieranno le riprese dell'adattamento in live-action?

parla chiaro: gli adattamenti cinematografici in live-action della Disney, salvo qualche raro caso (, anyone?) funzionano alla grande al botteghino e sono apprezzati da pubblico e critica.

Cosi dopo Alice in Wonderland (e lo sfortunato sequel), Maleficent e Cenerentola (e mentre si prepara il ritorno di Mary Poppins in grande stile), la Disney ha dato priorità assoluta all'adattamento cinematografico in live-action de Il Re Leone, che sarà diretto da "papà" di Iron Man, Jon Favreau, già regista di un altro successo in live-action della casa di Topolino, Il Libro della Giungla.

My Entertainment World annuncia che la Disney ha fissato la data di inizio riprese per questo maggio a Los Angeles, il che vuol dire che vedremo la pellicola nel 2018. Per ora il cast include solo Donald Glover come Simba e James Earl Jones nei panni di Mufasa.