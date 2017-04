Il Re Leone: l'adattamento cinematografico in live-action arriva nel 2019

La Walt Disney Pictures ha ufficializzato la data di uscita dell'adattamento cinematografico in live-action de. La pellicola sarà distribuita dalla Walt Disney negli Stati Uniti d'America il 19 luglio 2019.

Scritto da Jeff Nathanson, il film vedrà Jon Favreau (Iron Man, Il Libro della Giungla) come regista. Come per il film d'animazione cult della Disney, Il Re Leone seguirà il piccolo Simba, leoncino destinato un giorno ad essere un re. Ma l'improvvisa morte di suo padre Mufasa per mano dello zio, lo porterà lontano da casa e da tutte le persone che gli vogliono bene.

Per interpretare in motion capture i personaggi di Simba e di Mufasa, Favreau ha ingaggiato Donald Glover e James Earl Jones, che avevo dato la voce al personaggio nel film d'animazione.