Il Re Leone: al D23 mostrata la scena d'apertura del Cerchio della Vita

Tante novità e numerose curiosità svelate in questi giorni al D23 Expo, evento dedicato ai futuri progetti della. Dal panel dedicato ai prossimi live action della Disney è stata proiettata la scena d'apertura de Il Re Leone , che mostra il Cerchio della Vita. La sequenza è stata introdotta dal regista del film,

Nella scena del Cerchio della Vita vedrete Rafiki e Simba, con l'intro del film girata con la modalità shot for shot, ovvero riprendendo fedelmente la sequenza del Classico d'animazione. Sono stati molto apprezzati entrambi i personaggi visti nella scena, da Rafiki allo stesso piccolo Simba. Inoltre si è potuto constatare che gli animali non saranno solo creati grazie alla CGI ma, in alcuni casi, saranno reali, ancor più che ne Il Libro della Giungla.

Bisogna precisare che la scena in question al momento rappresenta solamente un video-test, visto che il film è attualmente in lavorazione.

Favreau ha detto:"Voi mi avete fatto capire che stavamo procedendo nella direzione giusta con Il Libro della Giungla, e quando mi hanno proposto di lavorare a questo film ho detto: quand'è la D23?"

Il video ha ottenuto apprezzamento unanime dal pubblico presente, con la storica musica di sottofondo, cantata da Tina Turner e nella versione italiana da Ivana Spagna.

Il cast al momento comprende Donald Glover nei panni di Simba, James Earl Jones in quelli di Mufasa e Hugh Jackman in quelli di Scar, con Seth Rogen che sarà Pumba, Billy Eichner invece Timon e John Oliver che darà vita a Zazu. Rumors, al momento non confermati, vorrebbero Beyoncè per il personaggio di Nala.