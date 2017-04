Continua, senza sosta, il casting dell'adattamento cinematografico - in live-action - de. The Wrap ha svelato che due nuovi attori si sono uniti al cast per dare vita a due dei personaggi più amati del film d'animazione originale:

La Walt Disney Pictures e il regista Jon Favreau (Zathura, Iron Man) hanno ingaggiato Billy Eichner ed il comico Seth Rogen per dare vita, rispettivamente, a Timon e a Pumbaa nell'adattamento; i due si uniranno a Donald Glover (Simba) e James Earl Jones che, come nel cartoon, sarà Mufasa. Oltre a loro, sembra che la scelta numero uno di Favreau per il ruolo di Zara sia la cantante ed attrice Beyonce.

La pellicola arriverà il 19 luglio 2019 nei cinema di tutto il mondo.