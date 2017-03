Il Re Leone: Beyone potrebbe interpretare Nala

Il cast dell'adattamento cinematografico in live-action depotrebbe vantare la presenza della cantante e attrice. Lo svela in esclusiva Variety, confermando che la cantante è la prima scelta diper dar vita al personaggio di Nala.

Nel film d'animazione originale, Nala è la miglior amica del protagonista, Simba; da adulta i due finiranno per legarsi sentimentalmente. Per ora Beyonce non ha ancora accettato il ruolo per via della sua gravidanza; secondo Variety la sua partecipazione potrebbe coinvolgere solo il doppiaggio del personaggio e, per questo, Favreau e la Walt Disney faranno di tutto per averla a bordo del progetto.

Ricordiamo che nel cast vedremo Donald Glover nei panni di Simba e James Earl Jones come Mufasa. Favreau dirigerà il film da uno script di Jeff Nathanson. La pellicola non ha ancora una data di uscita fissata.