Il Re Leone: Alfre Woodard sarà la madre di Simba nel live-action!

L'attrice del serialha firmato il contratto per entrare nel cast vocale del nuovo live-action Disney, Il Re Leone . Sarà, la madre di Simba. Nala potrebbe avere invece la voce di, ma non ci sono ancora notizie ufficiali...

E dunque la Disney ha "acchiappato" un altro talento da aggiungere al suo nuovo film, basato sul successo di animazione degli anni '90.

Il cast del film di Jon Favreau quindi inizia a prendere forma e di poche ore è la notizia che anche Chiwetel Ejiofor è in trattativa per il ruolo di Scar. Inoltre, The Hollywood Reporter ha annunciato la firma di Alfre Woodard nel ruolo di Sarabi.

La Woodard si unisce dunque agli attori già confermati, che sono: Donald Glover (Simba), James Earl Jones, (Mufasa), Seth Rogen (Pumbaa), Billy Eichner (Timon), John Oliver (Zazu) e Ejifor (se confermato).

Jeff Nathanson, che ha già lavorato allo script di Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar, è a lavoro sulla sceneggiatura de Il Re Leone live-action e Favreau produrrà il film insieme a Jeffery Silver.

Attualmente le riprese sono in corso a L.A, e l'uscita prevista è il 19 luglio 2019. Notizia di poche ore fa è che anche John Kanisi è unito al cast e interpreterà Rafiki, il saggio.



Per quanto riguarda il personaggio di Nala, come detto ci sono dei rumor che vorrebbero Beyonce alla voce della leonessa e non solo; la cantante potrebbe addirittura lavorare al soundtrack, come fece Elton John per il primo film. Probabilmente l'annuncio della presenza di Beyonce non è stato ancora dato perché la colonna sonora è importante tanto quanto il film stesso e dunque la Disney potrebbe aver deciso di aspettare finché gli accordi discografici non saranno completamente conclusi.