Il prossimo film di Paul Thomas Anderson ha una data d'uscita!

Nel 2017 sono attesi moltissimi film di prestigio da parte di stimati registi internazionali, tra i quali troviamo, solo per citarne alcuni. Molti di questi film non hanno ancora una data, ma ora sappiamo quando sarà rilasciato il film di

La pellicola di Paul Thomas Anderson è stata fissata per uscire nientemeno che il 25 dicembre 2017.

Il film di prossima uscita (che è attualmente ancora senza titolo) vede protagonista Daniel Day-Lewis nei panni di un sarto senza compromessi alle prese con l’alta società della Londra del 1950. Naturalmente, essendo una pellicola di Paul Thomas Anderson, non aspettatevi che il film sia davvero così semplice.

Presumibilmente, il film sarà rilasciato in alcuni cinema selezionati, ma non sorprenderebbe venire a sapere che esordirà precedentemente in un festival del cinema autunnale (probabilmente il New York Film Festival), ma per il momento i principali concorrenti il giorno di Natale saranno la commedia Bastards, Downsizing di Alexander Payne, il dramma storico The Current War, la commedia d'azione Jumanji: Welcome to the Jungle, e Pitch Perfect 3. E non dimentichiamo quel “piccolo” film chiamato Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

Il film vedrà un cast composto anche da Lesley Manville (Another Year) e Vicky Krieps (Hanna). Voi che ne pensate, siete degli estimatori dei film di Paul Thomas Anderson e attendete la sua prossima opera, o il 2017 è un po' sovraffollato al momento?