Il Principe Cerca Moglie 2: assunti gli sceneggiatori dell'originale

Secondo The Tracking Board, il sequel deè in fase di produzione alla Paramount Pictures e per la sceneggiatura avrebbero firmato il contratto, gli autori della prima pellicola.

Il primo film è stato diretto da John Landis e il protagonista era un ricco principe africano di nome Akeem (Eddie Murphy), che arriva nel Queens (NY), si finge povero e cerca moglie; nel film c'erano anche Arsenio Hall, Shari Headley, James Earl Jones, John Amos, Eriq La Salle e Louie Anderson.

Il produttore sarà Kevin Misher, e al momento la trama del sequel è tenuta nascosta. Eddie Murphy per molti anni ha provato a sviluppare Beverly Hills Cop IV per la Paramount, ma il film è in stallo a causa di una sceneggiatura problematica, quindi è interessante pensare a come sarà invece sviluppato il secondo Principe Cerca Moglie.

Il primo film guadagnò all'epoca 288 milioni di dollari; era il 1988 e dopo questo Blaustein e Sheffield hanno scritto molti dei film a cui Murphy ha preso parte, come il Professore Matto e Il Professore Matto 2. Murphy ha tenuto un profilo piuttosto basso negli ultimi anni, apparendo solamente in un film drammatico. E' notizia di questi giorni che purtroppo l'attore ha anche subito un grave lutto familiare con la scomparsa del fratello Charlie, a soli 57 anni.