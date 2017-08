Il primo trailer in italiano di Ready Player One di Steven Spielberg!

Online è stato diffuso il primo trailer in italiano di Ready Player One , il prossimo attesissimo film di, una nuova avvincente avventura fantascientifica tratta dal best-seller di Ernest Cline, apprezzato e acclamato in tutto il mondo. Il primo trailer è stato presentato qualche settimana fa al Comic-Con di San Diego.

Ambientato nel 2045, Ready Player One vedrà un mondo sull'orlo del caos, quasi al collasso, dove le persone hanno trovato l'unica speranza di salvezza in OASIS, un gigantesco universo di realtà virtuale creato dall'eccentrico James Halliday. In seguito alla morte di quest'ultimo l'immensa fortuna andrà a colui che troverà un Easter Egg nascosto in OASIS. Un giovane, Wade Watts, deciderà di prendere parte alla gara, immergendosi in un mondo di avventure, ostacoli e pericoli.

Diretto da Steven Spielberg, Ready Player One comprende nel cast Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Simon Pegg, T.J. Miller, Hannah John-Kramen, Mark Rylance, Letitia Wright, Julia Nickson-Soul, Ralph Ineson e Jacob Bertrand. Il film arriverà nelle sale nella primavera 2018.