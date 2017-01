Il primo e l'ultimo fotogramma del nuovo trailer di Logan

Per promuovere l'uscita die l'arrivo del secondo trailer ufficiale, la Twentieth Century Fox ha lanciato un sito virale, chiamato 1974 Frames of Logan, in cui invitava i fan a registrarsi ed ottenere uno dei 1974 frame che comporranno il nuovo trailer.

I frame sarebbero stati inviati ai fortunati a casa e poi questi avrebbero dovuto postare il frame su Twitter con l'hashtag #OneLastTime, sbloccando il trailer ufficiale per tutto il resto del mondo. I frame sono stati inviati a 1972 fortunati che, ora, sono in attesa a casa dell'esclusivo fotogramma, per poi postarlo su Twitter.

Il primo e l'ultimo, però, sono stati inviati, rispettivamente, al regista James Mangold e alla star Hugh Jackman che, dunque, hanno aperto le danze, postandoli su Twitter. Potete visionarli qui sotto.

Logan uscirà a marzo.