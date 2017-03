Il padre d'Italia: il trailer del film con Luca Marinelli e Isabella Ragonese

Il registasi circonda di due enormi e giovani talenti del cinema italiano per un dramma on the road di cui è disponibile il primo, emozionante trailer ufficiale.

Luca Marinelli veste i panni di Paolo, un trentenne sessualmente confuso, solitario e introverso, che una sera incontra in un locale gay Mia (Isabella Ragonese), risoluta e bellissima ragazza incinta di alcuni mesi. I due partiranno insieme per un viaggio alla ricerca del padre della bambina che Mia sta aspettando, imparando a conoscersi e comprendersi.

Una storia delicata dalle tematiche attualissime e di forte rilevanza sociale, che siamo certi regalerà grandi interpretazioni e non poche emozioni.

Il padre d'Italia vede nel cast anche Anna Ferruzzo e Federica De Cola, per un'uscita prevista nelle sale il prossimo 9 marzo. Ecco il trailer ufficiale: