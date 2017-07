Il nuovo trailer di Bright con Will Smith e Joel Edgerton dal Comic-Con

Direttamente dal Comic-Con di San Diego è arrivato il nuovo trailer di Bright , pellicola prodotta da Netflix, diretta da David Ayer e che vede come protagonisti. Un mix di thriller e fantasy per la collaborazione tra il regista di Suicide Squad e lo sceneggiatore Max Landis, figlio del regista John.

Bright è un fantasy che sconfina nel thriller ed è ambientato in un mondo in cui gli umani convivono con orchi, fate ed elfi. Due poliziotti, un umano e un orco saranno costretti a dover sconfiggere un nemico molto pericoloso.

Girato completamente a Los Angeles, Bright verrà distribuito sulla piattaforma Netflix a partire dal dicembre 2017. Il cast del film, diretto da David Ayer, è composto da Will Smith, Joel Edgerton, Noomi Rapace, Lucy Fry, Édgar Ramirez, Margaret Cho, Ike Barinholtz, Happy Anderson e Kenneth Choi.