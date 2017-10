Il nuovo splendido poster di The Shape of Water di Guillermo del Toro

20th Century Fox ha diffuso online un nuovo meraviglioso poster di, acclamata pellicola del regista messicano Guillermo del Toro , premiata con il Leone d'Oro alla recente. Il film verrà distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi dall'8 dicembre.

The Shape of Water è ambientato agli inizi degli anni '60. Un'addetta alle pulizie, Elisa, affetta da mutismo, lavora insieme ad una collega in un laboratorio del Governo, all'interno del quale scopriranno l'esistenza di una creatura anfibia dentro una cisterna d'acqua. Elisa, a causa della solitudine, inizierà ad intrecciare una speciale amicizia con l'essere.

Il cast di The Shape of Water comprende Sally Hawkins, Michael Shannon, Octavia Spencer, Michael Stuhlbarg, Doug Jones, Richard Jenkins, Lauren Lee Smith, Nick Searcy e David Hewlett.