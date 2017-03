Il nuovo Spawn sarà veramente violento

Tra tutti i personaggi dei fumetti americani che vengono adattati (e, in alcuni casi, rilanciati) sul grande schermo, manca ancora all'appello. Il personaggio è stato protagonista di una pellicola uscita nel 1997.

Lo Spawn cinematografico non è stato né acclamato da pubblico né dalla critica, in un film dimenticabilissimo che, però, è diventato una sorta di cult negli anni. Todd McFarlane, creatore del personaggio, sta lavorando ad una nuova pellicola che renda finalmente giustizia a Spawn da anni, dal 2011 per intenderci.

Molti anni di lavorazione, ma McFarlane si dichiara sempre più vicino alla 'fine' della stesura dello script perfetto. Ed ospite all'Emerald City Comic Con, ha stuzzicato i fan affermando che sarà estremamente violento: "Il nuovo Spawn sarà vietato ai minori. Penso avrà un rating R [vietato ai minori di 17 anni non accompagnati, nb.], ma di quelli estremi. Sarà più violento di Deadpool o Logan - The Wolverine, per capirci. Sarà molto dark, molto violento".

McFarlane ha poi aggiunto che gli piacerebbe avere un cameo di Stan Lee nel film ma a patto che sia "come quando si sveglia la mattina, con la barba incolta ed una birra in mano".