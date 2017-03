Il nuovo Matrix sarà un prequel su Morpheus?

Continuano ad arrivare potenziali notizie su questo nuovo film della saga di, che la Warner Bros. Pictures sta iniziano a sviluppare insieme allo sceneggiatore(L'Incredibile Hulk).

Come spiegato da Zak Penn in persona, questo nuovo Matrix non sarà né un reboot né un remake del film originale diretto dai fratelli (ora, sorelle) Wachowski. Ma allora di cosa parlerà questo Matrix? Secondo Birth.Movies.Death la Warner sta valutando varie storyline, in primis un prequel sul personaggio di Morpheus.

A quanto pare, la Warner sarebbe interessata ad esplorare il passato di un giovane Morpheus pre-incontro con Neo; ed, infatti, nella prima news si riportava che lo studio fosse interessato ad avere Michael B. Jordan a bordo del progetto. Infatti, lo studio - se tutto andrà in porto - vorrebbe Jordan nei panni di Morpheus, ruolo interpretato da Laurence Fishburne nella trilogia principale.

Vi terremo aggiornati.