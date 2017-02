Il nuovo Halloween ignorerà molti dei sequel della saga

Come ormai saprete, è in arrivo un nuovo film della saga di, stavolta per la regia di, che lo co-scriverà insieme all'attore. Quest'ultimo, in una nuova intervista, ha fornito qualche dettaglio in più.

"Io e Green faremo un vero e proprio film horror. Halloween è sempre stato uno dei miei film preferiti di tutti i tempi" ha spiegato McBride "La prima pellicola è semplice ed efficace allo stesso tempo, e questo permette al film di essere spaventoso. Il nostro approccio è quello di tornare a quelle basi".

"Non sarà un remake del primo" spiega l'attore "Continueremo la storia di Michael Myers. Se parliamo di mitologia, ci concentreremo sui primi due episodi e sul come questi due capitoli hanno impostato la storia, e procederemo da lì".