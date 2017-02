Il nuovo film di Woody Allen si intitolerà Wonder Wheel

La, tramite la pagina ufficiale di Facebook, ha svelato il titolo del diciottesimo film diretto dal 2000 di. Nel cast sappiamo già che troveremo, per un film ambientato durante gli anni ’50 a Coney Island.

Il titolo del quarantasettesimo film di Woody Allen dall’inizio della sua prolifica carriera è infatti un chiaro riferimento alla ruota panoramica situata a Coney Island, nelle vicinanze di Brooklyn, a New York. Woody Allen aveva già omaggiato la Wonder Wheel nel suo film Io e Annie, ed è una delle attrazioni turistiche più note al grande pubblico. La trama principale della pellicola rimane però avvolta dal mistero, se non che sarà ambientata negli anni ’50.

La data d’uscita del film non è stata ancora fissata, ma si vocifera che sarà proiettato in anteprima all’inaugurazione del Festival di Cannes di quest’anno, dove Woody Allen è ormai diventato un gradito ospite.