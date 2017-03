Il nuovo film di Cloverfield ha una data d'uscita!

Laha annunciato ufficialmente durante il CinemaCon che il film ancora senza titolo facente parte dell’universo di, precedentemente conosciuto come, uscirà nelle sale cinematografiche alla fine di quest'anno, nel mese di ottobre.

Il nuovo Cloverfield è il terzo film ambientato in questo universo, e segue il successore spirituale del primo film uscito lo scorso anno, 10 Cloverfield Lane. La pellicola è stata prodotto da J.J. Abrams, è stata scritta da T Oren Uziel e Doug Jung, e diretta da Julius Onah.

Il film ruota attorno a una squadra di astronauti a bordo di una stazione spaziale americana che scoprono che la Terra è improvvisamente scomparsa dopo un incidente con un acceleratore di particelle. La trama si infittisce quando gli astronauti scoprono tracce di un'altra stazione spaziale vicina.

Il film, precedentemente conosciuto come God Particle (Particella di Dio è come viene anche chiamato il Bosone di Higgs), era stato originariamente programmato per uscire nei cinema il 25 febbraio 2017, ma è stato spostato fino al prossimo ottobre. La causa del ritardo rimane per ora sconosciuta.

Il film è interpretato da Gugu Mbatha-Raw, David Oyelowo, John Krasinski, Elizabeth Debicki, Chris O'Dowd, Ziyi Zhang e Daniel Brühl. Ecco la sinossi ufficiale: Una scoperta scioccante costringe una squadra di astronauti a bordo di una stazione spaziale a lottare per la loro sopravvivenza, mentre la loro realtà è stata modificata.

Il nuovo film dell’universo di Cloverfield uscirà nei cinema il 27 ottobre 2017.